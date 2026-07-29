Сенаторы США встречаются с Зеленским перед голосованием по санкциям против РФ

Сенаторы США заслушают Зеленского перед голосованием по санкциям против России Сенаторы США встречаются с Зеленским перед голосованием по санкциям против РФ

Москва29 июл Вести.Сенаторы США проводят в Капитолии встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед голосованием по новым санкциям против России

Зеленский выступает перед представителями обеих партий в Конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России - прим. ред​​​.) о санкциях против России и Ирана отметил сенатор Джон Корнин в соцсети X

Зеленский встретился 28 июля с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По данным телеканала NewsNation, встреча длилась менее часа.

Законопроект о новых санкциях против России предусматривает введение пошлины в размере до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Кроме того, законопроект наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также на товары из стран, "содействующих обходу санкций".

Одним из авторов законопроекта стал скончавшийся сенатор Грэм.