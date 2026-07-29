Москва29 июлВести.Сенаторы США проводят в Капитолии встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед голосованием по новым санкциям против России
Зеленский выступает перед представителями обеих партий в Конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России - прим. ред.) о санкциях против России и Иранаотметил сенатор Джон Корнин в соцсети X
Зеленский встретился 28 июля с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По данным телеканала NewsNation, встреча длилась менее часа.
Законопроект о новых санкциях против России предусматривает введение пошлины в размере до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Кроме того, законопроект наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также на товары из стран, "содействующих обходу санкций".
Одним из авторов законопроекта стал скончавшийся сенатор Грэм.