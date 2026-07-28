Reuters: американские сенаторы встретятся с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

Зеленский в ходе визита в Вашингтон 28 июля встретится с сенаторами США Reuters: американские сенаторы встретятся с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

Москва28 июл Вести.Американские сенаторы проведут встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне вечером 28 июля (в ночь на 29 июля по московскому времени).

В верхней палате Конгресса США, на мероприятие приглашены все действующие сенаторы, передает Reuters.

Ранее портал Punchbowl News сообщил, что 28 июля в Сенате пройдет первое голосование по законопроекту, направленному на ужесточение санкций в отношении России. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято к концу текущей недели.

Президент США Дональд Трамп также запланировал встречу с украинским политиком во вторник, 27 июля. По словам представителей Белого дома, на переговорах будут обсуждать вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

Кроме того, ожидается, что Зеленский посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).