Богданов рассказал, как в США "готовятся" к приезду Зеленского

Богданов: в США к приезду Зеленского могут принять "адские" санкции против РФ Богданов рассказал, как в США "готовятся" к приезду Зеленского

Москва24 июл Вести.К приезду главы киевского режима Владимира Зеленского в США могут подготовить новые "адские" санкции против России. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его мнению, Вашингтон идет по пути смены "духа Анкориджа" на дальнейшее усиление антироссийской политики.

Дорожная карта дипломатических маневров США на украинском треке до промежуточных выборов примерно понятна. Под приезд Зеленского будут пытаться принять новые "адские" санкции против России, оставляя при этом красную кнопку активации санкций в руках Трампа. И вот уже через это станут подвигать некие новые "миротворческие" идеи. Не зря Кушнер с Уиткоффом уже "под парами". Дух Грэма вместо духа Анкориджа написал Богданов

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский вылетит в США до 26 июля. По его словам, глава киевского режима намерен встретится по "мирному треку" и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).