Bloomberg: сенаторы США договорились по проекту о санкциях против России и Ирана

Американские сенаторы достигли соглашения по проекту о санкциях против РФ Bloomberg: сенаторы США договорились по проекту о санкциях против России и Ирана

Москва28 июл Вести.Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как уточняют журналисты, документ предусматривает расширение санкций против Тегерана, а также отдельно затрагивает экспорт российских нефти и газа. Отмечается, что проект наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей нефти и газа у РФ, а также пяти государств, которые якобы помогают России обходить ограничения в области энергетики.

Группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения по законопроекту, позволяющему президенту Дональду Трампу ввести дополнительные ограничения в отношении крупных покупателей российской энергоносительной продукции, а также Ирана говорится в публикации

Как ранее сообщал портал Axios, американский Сенат может провести голосование по законопроекту, ужесточающему санкции против Москвы, до конца июля.