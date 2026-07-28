Москва28 июлВести.Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как уточняют журналисты, документ предусматривает расширение санкций против Тегерана, а также отдельно затрагивает экспорт российских нефти и газа. Отмечается, что проект наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей нефти и газа у РФ, а также пяти государств, которые якобы помогают России обходить ограничения в области энергетики.
Группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения по законопроекту, позволяющему президенту Дональду Трампу ввести дополнительные ограничения в отношении крупных покупателей российской энергоносительной продукции, а также Иранаговорится в публикации
Как ранее сообщал портал Axios, американский Сенат может провести голосование по законопроекту, ужесточающему санкции против Москвы, до конца июля.