Axios: Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на следующей неделе

Axios узнал, когда Сенат США может проголосовать по антироссийским санкциям Axios: Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на следующей неделе

Москва24 июл Вести.Американский Сенат (верхняя палата Конгресса США) может провести голосование по законопроекту, ужесточающему санкции против России, до конца июля. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

По данным источников издания, "представители Демократической партии дают понять коллегам-республиканцам, что готовы проголосовать за законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе".

При этом Axios отметил, что лидеры фракций республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Джон Тьюн и Чак Шумер "должны прийти к соглашению относительно сроков рассмотрения законопроекта о санкциях".

В четверг, 23 июля, Тьюн заявил, что сенаторы могут одобрить законопроект об антироссийских санкциях до конца лета.

14 июля американские законодатели представили обновленный вариант инициативы, которая предполагает ужесточение односторонних ограничений против России, введение санкций в отношении ее высшего политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

Доработанный законопроект предусматривает очередные ограничения в отношении Центробанка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики – "Ямал СПГ", трех проектов "Арктик СПГ" и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.

Вместо ранее озвученной инициативы, связанной с введением 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, теперь предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые "помогают" Москве обходить введенные Западом санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.

Президенту США Дональду Трампу также рекомендовано полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно обновлять санкции против руководства госкорпорации.

Трамп считает, что вероятность принятия законопроекта инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России "достаточно высока".