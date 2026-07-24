Москва24 июлВести.Американский Сенат (верхняя палата Конгресса США) может провести голосование по законопроекту, ужесточающему санкции против России, до конца июля. Об этом сообщил интернет-портал Axios.
По данным источников издания, "представители Демократической партии дают понять коллегам-республиканцам, что готовы проголосовать за законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе".
При этом Axios отметил, что лидеры фракций республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Джон Тьюн и Чак Шумер "должны прийти к соглашению относительно сроков рассмотрения законопроекта о санкциях".
В четверг, 23 июля, Тьюн заявил, что сенаторы могут одобрить законопроект об антироссийских санкциях до конца лета.
14 июля американские законодатели представили обновленный вариант инициативы, которая предполагает ужесточение односторонних ограничений против России, введение санкций в отношении ее высшего политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.
Доработанный законопроект предусматривает очередные ограничения в отношении Центробанка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики – "Ямал СПГ", трех проектов "Арктик СПГ" и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.
Вместо ранее озвученной инициативы, связанной с введением 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, теперь предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые "помогают" Москве обходить введенные Западом санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.
Президенту США Дональду Трампу также рекомендовано полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно обновлять санкции против руководства госкорпорации.
Трамп считает, что вероятность принятия законопроекта инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России "достаточно высока".