Сенатор Тьюн: США могут принять законопроект о санкциях против РФ до конца лета

Лидер республиканцев в Сенате предположил время введения санкций США против РФ Сенатор Тьюн: США могут принять законопроект о санкциях против РФ до конца лета

Москва24 июл Вести.Американский Сенат (верхняя палата Конгресса США) может до конца лета 2026 года утвердить законопроект об ужесточении санкций против России, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн.

Он отметил, что для ускорения этого процесса ведет соответствующие консультации не только с однопартийцами, но и с демократами.

Летние парламентские каникулы в США начнутся 10 августа, и Тьюн надеется, что сенаторы договорятся о сокращении времени рассмотрения антироссийской инициативы для ее оперативного принятия.

Лидер республиканцев в Сенате подтвердил, что в законопроект добавили положения, касающиеся Ирана, как ранее предлагал президент США Дональд Трамп.

Это было добавлено поздно. Считаю, что всех это устраивает, поскольку мы бы все равно так сделали. Санкции в отношении Ирана у нас действуют последние 30 лет цитирует ТАСС Тьюна

14 июля американские законодатели представили обновленный вариант инициативы, которая предполагает ужесточение односторонних ограничений против России, введение санкций в отношении ее высшего политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

Доработанный законопроект предусматривает очередные ограничения в отношении Центробанка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики – "Ямал СПГ", трех проектов "Арктик СПГ" и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.

Вместо ранее озвученной инициативы, связанной с введением 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, теперь предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые "помогают" Москве обходить введенные Западом санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.

Президенту США Дональду Трампу также рекомендовано полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно обновлять санкции против руководства госкорпорации.

Трамп считает, что вероятность принятия законопроекта инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России "достаточно высока".