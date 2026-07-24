Москва24 июлВести.Американский Сенат (верхняя палата Конгресса США) может до конца лета 2026 года утвердить законопроект об ужесточении санкций против России, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн.
Он отметил, что для ускорения этого процесса ведет соответствующие консультации не только с однопартийцами, но и с демократами.
Летние парламентские каникулы в США начнутся 10 августа, и Тьюн надеется, что сенаторы договорятся о сокращении времени рассмотрения антироссийской инициативы для ее оперативного принятия.
Лидер республиканцев в Сенате подтвердил, что в законопроект добавили положения, касающиеся Ирана, как ранее предлагал президент США Дональд Трамп.
Это было добавлено поздно. Считаю, что всех это устраивает, поскольку мы бы все равно так сделали. Санкции в отношении Ирана у нас действуют последние 30 летцитирует ТАСС Тьюна
14 июля американские законодатели представили обновленный вариант инициативы, которая предполагает ужесточение односторонних ограничений против России, введение санкций в отношении ее высшего политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.
Доработанный законопроект предусматривает очередные ограничения в отношении Центробанка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики – "Ямал СПГ", трех проектов "Арктик СПГ" и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.
Вместо ранее озвученной инициативы, связанной с введением 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, теперь предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые "помогают" Москве обходить введенные Западом санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.
Президенту США Дональду Трампу также рекомендовано полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно обновлять санкции против руководства госкорпорации.
Трамп считает, что вероятность принятия законопроекта инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России "достаточно высока".