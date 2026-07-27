Путин: с 2022 года Запад запустил русофобскую машину санкций на полный ход

Путин отметил рекордную бесполезность антироссийских санкций Запада Путин: с 2022 года Запад запустил русофобскую машину санкций на полный ход

Москва27 июл Вести.Запад, запустив машину санкций, ставит рекорды по количеству рестрикций в отношении РФ и по их бесполезности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Большом Кремлевском дворце глава государства раскритиковал незаконные ограничения и попытки сдерживания, которые предпринимает Запад в отношении России.

С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам подчеркнул Путин

Также в ходе выступления глава государства назвал прошедшие пять лет сложным историческим этапом, который имеет ключевое значение в определении будущего России.