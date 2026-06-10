Москва10 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин назвал чушью санкции Запада против российских детских центров. Об этом было сказано в ходе совещания с правительством РФ в формате видеоконференции.

Правящие элиты [Запада] тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили. Вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются силы наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается сказал он

Российский лидер подчеркнул, что остается только догадываться, какого эффекта они пытаются добиться.

Это происходит, и, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят сказал президент

По словам Путина, с точки зрения здравого смысла нормальных людей подобные действия являются проявлением "какого-то скудоумия" и попыткой "сделать очередную мелкую пакость".

Удивительно, что люди доходят до этого абсурда. В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития отметил Путин

Президент добавил, если европейские деятели озабочены гендерными вопросами, и если их раздражает "вид счастливых, увлеченных своим делом и любящих Россию детей", - значит, Россия все делает правильно.