Путин обвинил Запад в давлении на другие государства Путин: Запад навязывает другим странам свои правила

Москва23 июн Вести.Западные страны стремятся вмешиваться во внутренние дела других государств и заставлять их менять внешнеполитический курс, Россию такой подход не устраивает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Обращение главы государства к участникам научно-экспертного форума "Примаковские чтения" зачитал его помощник Юрий Ушаков. В телеграмме Путин отметил, что тема форума - "Мир без правил, силовая игра" - точно отражает тревожные тенденции, которые проявляются в современных международных отношениях.

Как известно, страны Запада ратуют за мир, основанный на правилах. Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты ... Россию, как и очень многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают говорится в обращении президента

Он также отметил, что Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательное соблюдение норм международного права, сохранение авторитета Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех государств.