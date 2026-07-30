Politico: многие члены Демпартии США не поддерживают новые санкции против РФ Politico: многие демократы в США не хотят принятия новых санкций против России

Москва30 июл Вести.Многие члены Демократической партии США в Палате представителей выступают против принятия законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что возражения вызывают те положения законопроекта, которые касаются полномочий президента США Дональда Трампа по введению тарифов.

Демократы в Палате представителей, вероятно, будут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он предоставляет Трампу более широкие полномочия по введению тарифов говорится в публикации

Также издание отмечает, что законопроект об ужесточении санкций США против России, вероятно, не примут до сентября, так как законодатели ушли на "августовский перерыв".

Ранее в беседе с журналистами Трамп сказал, что, по его мнению, Палате представителей не стоит возвращаться с летних каникул для изучения законопроекта о санкциях против РФ. Однако американский лидер отметил, что хотел бы введения пошлин в рамках ограничительных мер как в отношении РФ, так и в отношении Ирана.

29 июля стало известно, что более 80 сенаторов США на процедурном голосовании поддержали дальнейшее рассмотрение законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана.

30 июля законопроект прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. На текущий момент голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. Этого хватает, чтобы дальше работать над ним и запланировать проведение окончательного голосования.

Документ предполагает введение новых санкций в отношении Москвы и Тегерана, а также отдельно затрагивает экспорт российских нефти и газа. Проект наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей нефти и газа у РФ, а также пяти государств, которые якобы помогают Москве обходить ограничения в области энергетики. Авторами проекта выступили сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) и демократ Ричард Блюменталь.