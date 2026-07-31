Politico: Трамп хочет изменить проект "адских санкций" против РФ, но есть риски

Трамп задумал изменить проект антироссийских санкций сенатора Грэма Politico: Трамп хочет изменить проект "адских санкций" против РФ, но есть риски

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп инициировал корректировки в проект закона о "жестких антироссийских санкциях", но это может значительно усложнить его дальнейшее продвижение и принятие, сообщает газета Politico.

В статье говорится, что американский лидер настаивает на том, чтобы законопроект не ограничивался лишь продлением рестрикций против Ирана.

Глава Белого дома требует дополнить текст механизмом введения пошлин для покупателей иранской нефти, аналогичным тем, что уже применяются к российским энергоресурсам.

Подобные маневры вызывают обеспокоенность среди представителей Демократической партии в связи с тем, что Трамп может использовать пошлины для давления на союзников вместо наказания стран-агрессоров. Президент добивается права единолично определять, когда и против кого вводить ограничительные меры, а когда отменять их.

Как отмечает издания, именно такие действия ранее приводили к провалу предыдущих версий инициативы.

Рассмотрение проекта откладывается по меньшей мере до сентября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об антироссийских санкциях "достаточно высока". По информации СМИ, новые санкции включают ограничения в отношении ЦБ РФ, а также крупнейших финансовых организаций России - Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.