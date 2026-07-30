Трамп заявил о желании ввести пошлины на товары из Ирана Трамп признался, что хотел бы ввести пошлины на иранские товары

Москва30 июл Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о желании ввести пошлины на товары из Ирана.

Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Я бы хотел, чтобы они добавили Иран в список стран, на которые распространяются пошлины, а не просто санкции. Я слышал, что у них [законодателей] есть пошлины на Россию, но не на пять стран, связанных с Ираном. … Думаю, они должны ввести это для России и для Ирана заявил Трамп

Ранее представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, поскольку тот является скрытым разрешением главе Белого дома Дональду Трампу ввести пошлины в размере до 100% против американских торговых партнеров в обход Конгресса.

До этого Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о санкциях против России "достаточно высока".