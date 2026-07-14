Трамп заявил, что новый пакет санкций могут пополнить Иран и "Хезболла" Трамп допустил включение Ирана и "Хезболлы" в новый санкционный пакет

Москва14 июл Вести.Законопроект о новых санкциях может быть дополнен ограничениями в отношении Ирана и шиитского движения "Хезболла". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.

Инициатива находится на рассмотрении американского Конгресса.

Думаю, они могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то это станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить "Хезболлу" сказал Трамп

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о введении дополнительных санкций против торговых партнеров России. Однако, по его оценке, вероятность поддержки законопроекта "достаточно высока".

Инициативу о новых санкциях против России выдвинул сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Политик скончался 11 июля после внезапной и непродолжительной болезни. Незадолго до смерти он намеревался представить свой законопроект.