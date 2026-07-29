Китай выразил недовольство санкциями Пентагона против НИИ и пообещал дать ответ

Китай пригрозил США ответом на санкции Пентагона в отношении НИИ Китай выразил недовольство санкциями Пентагона против НИИ и пообещал дать ответ

Москва29 июл Вести.Пекин выражает резкое недовольство внесением ряда НИИ КНР в санкционный список Пентагона и примет контрмеры в отношении США.

В Министерстве коммерции Китая отметили, что американские власти постоянно "искусственно создает дискриминационные барьеры, политизирует, а также превращает в оружие и инструмент научно-исследовательское сотрудничество". Своими действиями Вашингтон создает препятствия для взаимодействия между КНР и США, что противоречит общей тенденции глобального сотрудничества, передает ТАСС.

В ведомстве призвали американскую сторону прекратить безосновательное очернение научно-исследовательских учреждений Китая, обеспечить им справедливый и беспристрастный режим.

Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих НИИ, чтобы обеспечить нормальные обмены и сотрудничество в научно-технической сфере подчеркнули в министерстве

Ранее Пентагон сообщил о внесении 130 научно-образовательных учреждений из Китая, Ирана и России в санкционные списки. Вашингтон расценивает их как угрозу национальной безопасности США.