В КНР рассказали о рисках неверного подхода США к тайваньскому вопросу Посольство КНР: США могут спровоцировать конфликт из-за тайваньского вопроса

Москва27 июн Вести.Неверный подход Вашингтона к тайваньскому вопросу может спровоцировать его конфликт с Пекином. Об этом заявили в посольстве КНР в США.

Пресс-секретарь посольства Лю Чан отметил ясность и последовательность позиции Пекина, которая заключается в противодействии поставкам США оружия Тайваню, передает ТАСС.

Если [с тайваньским вопросом] обращаться неверно, то две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, ввергая весь комплекс китайско-американских отношений в чрезвычайно опасную ситуацию цитирует его агентство

По словам пресс-секретаря, КНР надеется, что Вашингтон предпримет конкретные действия, чтобы обеспечить стабильное развитие китайско-американских отношений.

Помощник госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Майкл Десомбре ранее рассказал, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Тайвань увеличил бюджетные ассигнования на закупку американского вооружения.

В начале июня Китай приступил к проведению специальной морской операции в акватории к востоку от острова Тайвань. Она стала ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.