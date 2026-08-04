WSJ: США негласно помогают Тайваню готовиться к конфликту с Китаем

На Тайване рассказали о тайной помощи США в подготовке к конфликту с КНР WSJ: США негласно помогают Тайваню готовиться к конфликту с Китаем

Москва4 авг Вести.Власти США негласно помогают Тайваню в подготовке к возможному конфликту с Китаем. Об этом рассказал министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, американские военные помогают острову, обмениваясь боевым опытом и повышая готовность к возможному конфликту.

Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объем практического боевого опыта от США сказал он

Ку при этом уточнил, что планы Тайбэя на случай возможного конфликта с Пекином не предполагают прямого участия военных США. В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что за последние шесть лет Вашингтон поставил Тайбэю вооружений на 23 млрд долларов.