Костюков: США за шесть лет поставили Тайваню оружия на $23 млрд

Костюков: Вашингтон вооружил Тайвань на $23 млрд за шесть лет Костюков: США за шесть лет поставили Тайваню оружия на $23 млрд

Москва22 июл Вести.США поставляют Тайваню современные вооружения, пытаясь превратить остров в "непотопляемый авианосец" с развитой зоной ограничения доступа. Объем поставок, включая РСЗО HIMARS и истребители F-16, в 2019-2025 годах достиг 23 млрд долларов, заявил начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ адмирал Игорь Костюков в статье для журнала Минобороны РФ "Военная мысль", имеющейся в распоряжении агентства ТАСС.

По его словам, в 2019-2025 годах объем американских поставок вооружений Тайваню достиг 23 млрд долларов. Среди ключевых поставок – 66 истребителей F-16, 108 танков M1A2 Abrams и 29 пусковых установок HIMARS.

Костюков также напомнил, что в декабре 2025 года администрация американского президента Дональда Трампа одобрила новый пакет военно-технической помощи Тайбэю на 11,1 млрд долларов. Он включает 60 самоходных гаубиц M109 Paladin, 82 пусковые установки HIMARS, 420 ракет ATACMS, около 1,2 тыс. управляемых снарядов М30/М31, более 2,5 тыс. противотанковых ракет Javelin и TOW-2, а также ударные мини-БПЛА Altius-600/700.

Кроме того, по словам адмирала, Белый дом планирует до 2032 года ежегодно выделять до 2 млрд долларов на оснащение Вооруженных сил Тайваня.

В статье отмечается, что в новой Стратегии национальной безопасности США Тайваню уделено особое внимание в контексте противостояния с Китаем. Это связано с географическим положением острова: он разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два театра военных действий и открывает НОАК доступ ко "второму рубежу сдерживания" США.

Костюков также указал на значение тайваньской полупроводниковой промышленности. По его словам, Вашингтон считает сохранение статус-кво в Тайваньском проливе приоритетом в АТР, поскольку через Южно-Китайское море проходит треть мирового судоходства, а конфликт в регионе может серьезно ударить по экономике США.

Ранее в посольстве КНР в США рассказали о рисках неверного подхода Вашингтона к тайваньскому вопросу.