Москва21 июлВести.Размещая в Японии американские комплексы Typhon, США повышают наступательный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тем самым провоцируя эскалацию, на которую Россия, Китай и КНДР уже готовят ответ. Об этом рассказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".
Вооруженные силы США и Силы самообороны Японии проведут учения по развертыванию американских ракетных комплексов Typhon на территории островного государства.
США повышают наступательный потенциал, в том числе за счет наращивания поставок высокоточного оружия не только Тайваню, но и другим региональным союзникам. Те объекты, которые сейчас проходят модернизацию и где предполагается разворачивать комплексы Typhon, адаптируются под их постоянное нахождение и пополнение боезапасов на случай очередного витка эскалации в регионе. США активно подходят к стадии розыгрыша тайваньской картысказал Александр Степанов
Он добавил, что процесс милитаризации, который США проводят в АТР, схожи с тем, что происходит в российском приграничье с европейской стороны, где исполнителем выступает западный военно-промышленный комплекс.
В отношении нашей страны присутствуют определенные угрозы с восточного фланга… Ответ уже реализуется в рамках наших совместных маневров в регионе с задействованием военно-морского компонента. Тут речь идет о провокации со стороны США. Необходимо формировать систему сдерживания, которая позволит гарантированно и упреждающе нейтрализовать угрозы, которые формируются с позиции Японии и других государств, которые находятся под внешним управлением со стороны США… Поэтому Россия, Китай, КНДР сейчас будут укреплять военно-техническое и военно-политическое взаимодействиесчитает военный эксперт