Москва21 июл Вести.Размещая в Японии американские комплексы Typhon, США повышают наступательный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тем самым провоцируя эскалацию, на которую Россия, Китай и КНДР уже готовят ответ. Об этом рассказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".

Вооруженные силы США и Силы самообороны Японии проведут учения по развертыванию американских ракетных комплексов Typhon на территории островного государства.

США повышают наступательный потенциал, в том числе за счет наращивания поставок высокоточного оружия не только Тайваню, но и другим региональным союзникам. Те объекты, которые сейчас проходят модернизацию и где предполагается разворачивать комплексы Typhon, адаптируются под их постоянное нахождение и пополнение боезапасов на случай очередного витка эскалации в регионе. США активно подходят к стадии розыгрыша тайваньской карты сказал Александр Степанов

Он добавил, что процесс милитаризации, который США проводят в АТР, схожи с тем, что происходит в российском приграничье с европейской стороны, где исполнителем выступает западный военно-промышленный комплекс.