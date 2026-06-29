Москва29 июн Вести.Правительство Японии планирует выделить средства на разработку различных типов подводных беспилотников для укрепления обороны береговой линии страны. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Поначалу беспилотники планируется вооружить торпедами. Также дроны смогут расставлять морские мины.

Уточняется, что аппараты должны будут действовать на дальнем расстоянии и длительное время находиться в погруженном состоянии. Кроме того, планируется разработать беспилотники, которые смогут наносить ракетные удары по широкому кругу целей. Предполагается, что беспилотники будут действовать в сочетании с боевыми кораблями и подлодками.

Помимо финансирования программы беспилотников Министерство обороны Японии получит финансирование на закупки летающих ударных и разведывательных дронов. Они также будут использоваться для охраны береговой линии.

24 июня сообщалось, что португальская компания Tekever, которая поставляет Украине БПЛА, намерена запустить производство дронов в Японии, а затем экспортировать их по всей Азии.