Москва2 июл Вести.Японские СМИ пишут о том, что Владивосток станет доступной целью, если в Японии разместят американские дальнобойные ракеты или американские бомбардировщики, заявил исполняющий обязанности (и. о.) представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА Новости.

Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток приводит РИА Новости слова Волосастова

Сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Но не обращать внимание на такие комментарии невозможно, отметил Волосастов.

Португальская компания Tekever, которая поставляет Украине беспилотники (БПЛА), намерена запустить производство БПЛА в Японии, а затем экспортировать дроны по всей Азии. Компания первой среди иностранных военных компаний откроет свой завод в Японии.