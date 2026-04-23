Москва23 апр Вести.Курс на милитаризацию Японии укладывается в интересы и политику Соединенных Штатов. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Мингажев.

По его словам, США вместе с союзниками нуждаются в новых источниках поставок вооружений, и Япония подходит для исполнения этой роли, учитывая ее экономический, промышленный и технологический потенциал.

В прошлом году Япония сняла ограничения на продажу ракет для систем Patriot, которые она производит по лицензии Соединенных Штатов на продажу в США. … Япония может теперь торговать такими видами вооружений, как истребители, подводные лодки, эсминцы и прочее летальное оружие. … Сейчас, когда идет война в Иране, когда продолжается конфликт на Украине, все это сопровождается серьезным расходом вооружений сказал журналист

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обращает внимание на усиление враждебной позиции Японии по отношению к России.