Судзуки: повышение военных расходов Токио не связано с опасениями в отношении РФ

Депутат Судзуки объяснил, с чем связано повышение военных расходов в Японии Судзуки: повышение военных расходов Токио не связано с опасениями в отношении РФ

Москва7 мая Вести.В Японии растут военные расходы, но это не связано с "опасениями в отношении России". Об этом заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью "Ведомостям".

Он пояснил, что обеспечение сотрудников сил самообороны является главной статьей военных расходов в Японии. На это уходит 1,5 трлн иен.

Только расходы на персонал составляют 500 млрд иен, а еще 1 трлн иен – для аренды жилья для военнослужащих и прочие подобные расходы. Таким образом, половина военных расходов идет на обеспечение потребностей военнослужащих и улучшение их жилищных условий заявил депутат

При этом он подчеркнул, что Токио не преследует цель создать вызовы безопасности России.

Япония не рассматривает Россию как угрозу. И в этом смысле повышение военных расходов не связано с опасениями в отношении России заверил депутат

Ранее в беседе с РИА Новости Судзуки назвал антироссийские санкции Японии и США бессмысленными и пообещал добиваться их отмены. Политик заявил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити осознает важность российско-японских отношений.