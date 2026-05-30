Москва30 мая Вести.В национальном самосознании японцев, которые десятилетиями придерживались концепции самообороны и курса на пацифизм, вновь укрепляются идеи жесткой милитаризации. Об этом заявила ИС "Вести" директор Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при Президентской академии (РАНХиГС) Наталия Стапран.

Токио активно наращивает военный потенциал. Так, концу 2026 года правительство Японии планирует трансформировать Воздушные силы самообороны в воздушно-космические, совокупные оборонные расходы составят почти 2% ВВП. Это "один из крупнейших военных бюджетов в мире", отмечает эксперт.

Агрессивной какой-то политики, захватнической, экспансионистской в Японии пока не наблюдается. Но есть важный момент: меняется еще и сознание населения. Если раньше пацифистские настроения были активные в Японии, то сейчас, по опросам, все чаще говорят о том, что [японцы] с пониманием относятся к растущему военному бюджету, расходам и всем прочим милитаристским действиям отметила Стапран

При этом эксперт не считает, что данная ситуация является уникальной. По ее словам, Япония "вписывается в общий градус милитаризации по всему миру".

Опасно это для России или нет? Надо ли переживать по этому поводу? Наверное, ответ простой… Это естественное течение событий, которое свойственно не только Японии, но и большинству других крупных экономик мира заявила Стапран

Ранее стало известно, что Минобороны Японии командирует четырех военнослужащих в Германию. Цель - познакомить их с содержанием военной помощи НАТО Киеву и соответствующими учебными программами. По словам главы министерства Синдзиро Коидзуми, для укрепления потенциала японских вооруженных сил важно знакомиться с новыми методами ведения военных действий на территории Украины.