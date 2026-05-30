Эксперт: визит японской делегации в РФ стал ответом на ближневосточный кризис

Москва30 мая Вести.Кризис на Ближнем Востоке заставил Японию задуматься о взаимодействии с российской стороной. Об этом заявила ИС "Вести" директор Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при Президентской академии (РАНХиГС) Наталия Стапран.

Так она прокомментировала визит делегации от Минэкономики и МИД Японии в Россию 26 мая. При этом эксперт обращает внимание, что рабочие контакты на уровне Минэкономики, несмотря на жесткую санкционную политику Токио, сохранялись и ранее.

В течение этих двух лет на уровне министерства экономики контакты происходили. И примерно такого же уровня делегации приезжали от министерства экономики. В этот раз появился МИД и [получилась] медийная огласка... Сейчас это, скорее всего, реакция на ближневосточный кризис, на нехватку энергоресурсов, на поиск альтернативных возможных источников сказала Стапран

Она также подчеркнула, что для Японии в сложившихся условиях особую важность имеет проект "Сахалин-2".