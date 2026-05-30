Москва30 мая Вести.Япония, оставшаяся после Второй мировой войны без собственной разведки, планирует сформировать спецслужбу по образцу западных структур. Это решение является продолжением курса на общую милитаризацию, заявил ИС "Вести" исследователь спецслужб из Нидерландов Григорий Зерщиков.

В японском парламенте уже одобрили создание Национального разведывательного бюро и Национального совета по разведке. По сути, отметил эксперт, речь идет об аналоге Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США или Секретной разведывательной службы (SIS) Великобритании.

После Второй мировой войны Япония осталась без разведки как таковой. Это было одно из условий капитуляции... Сегодня новая администрация планирует коренным образом изменить существующий статус-кво: создать полноценные разведывательные агентства наподобие SIS или ЦРУ, то есть агентурную разведку, внешнюю агентурную разведку, а также принять ряд законов внутри страны. Закон о секретности был принят несколько лет назад, а закон о шпионской деятельности отсутствует. Поэтому даже пойманные люди, которые передавали секретную информацию, пока ограничиваются смешными сроками рассказал Зерщиков

В национальном самосознании японцев, которые десятилетиями придерживались концепции самообороны и курса на пацифизм, вновь укрепляются идеи жесткой милитаризации, подчеркнула директор Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при Президентской академии (РАНХиГС) Наталия Стапран.