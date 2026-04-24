Ремчуков рассказал о разломе сложившихся миропорядков Ремчуков отметил, что зависимые ранее от США страны обрели самостоятельность

Москва24 апр Вести.Страны, такие как Франция и Япония, которые раньше зависели от США, теперь стали действовать самостоятельно. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он привел в пример инициативу Парижа по организации "ядерного зонтика" для европейских стран вместо США и Великобритании. Также журналист обратил внимание на изменения во внешней политике Японии. Токио впервые со времен Второй мировой войны начал торговать летальным оружием.

Мы присутствуем при разломе сложившихся миропорядков: международного политического, международного экономического. И поэтому страны действуют считает Ремчуков

Ранее новую ядерную доктрину Парижа также раскритиковал чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков. Он указал на то, что Франция своими действиями нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).