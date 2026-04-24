Ремчуков: после захвата Мадуро американцам казалось, что они будут править миром

После захвата Мадуро США столкнулись в Иране с другой реальностью Ремчуков: после захвата Мадуро американцам казалось, что они будут править миром

Москва24 апр Вести.Америка пришла в восторг, когда увидела, как президент Дональд Трамп захватил в Венесуэле Николаса Мадуро. В американском обществе возникла эйфория, вспоминает для ИС "Вести" главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он отмечает изменение настроений в американском обществе в последнее время.

Им показалось, что они всем миром будут так управлять. В Иране они столкнулись с другой действительностью поясняет Ремчуков

По его словам, сейчас гражданам США не нравится, потому что гибнут солдаты, уничтожается американская техника. Они никак не могут понять, в чем же был настоящий экзистенциальный риск для Америки, добавляет Ремчуков. Но тем не менее Трамп по-прежнему пользуется поддержкой внутри Соединенных Штатов.

Трамп отражает запрос значительной части американцев на такой тип поведения. Это с одной стороны, и это необычно для нас, а с другой стороны необычным является то, как он относится к международному праву приводит пример эксперт

Константин Ремчуков напомнил ответ Трампа на прямой вопрос, что такое международное право? 45-й и 47-й президент США тогда ответил: "Никакого типа международного права не существует объективно. Существует международное право, которое находится внутри меня и ограничивается моей моралью".

Ремчуков также навал истинные цели переговоров США и Ирана, а также проанализировал, почему война с Ираном пошла не по сценарию Израиля и США.