Политолог назвал причину, по которой Трамп нарушил меморандум с Ираном Политолог Демчук: Трамп планировал обнулить меморандум с Ираном

Москва9 июл Вести.После подписания меморандума с Ираном, очередной удар США стал лишь вопросом времени. Никто не удивился такому шагу американского президента. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

По его оценке, президент США Дональд Трамп испытывал дискомфорт из-за того, что подписание меморандума с Ираном было воспринято общественностью как геополитическое поражение США и личный провал американского лидера.

[Президент США Дональд] Трамп ударил по Ирану и это было очевидно. Потому что Трамп сам хотел полностью ликвидировать, обнулить все эти меморандумы. Потому что этот меморандум сразу, когда он был подписан, истолковывали как то, что США потерпели поражение, что он больше выгоден Ирану, а не США рассказал Демчук

По его мнению, 47-й президент США предпочитает сохранять свободу действий, не обременяя себя рамками долгосрочных договоренностей.

Он [президент США Дональд Трамп] вообще не любит себя связывать какими-то обязательствами, договорами и так далее. Например, для него что выйти из Парижского соглашения, что выйти из ЮНЕСКО … Для него любое соглашение, которое ограничивает его свободу действий, — не нужно уверен политолог

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал новые американские удары по Ирану возмездием за якобы осуществленные Исламской Республикой ранее атаки на суда.