Москва10 апр Вести.При наличии у президента США Дональда Трампа возможности уничтожить Иран, он бы непременно ею воспользовался. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” выразил политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Однако сегодняшняя ситуация между США и Ираном указывает на отсутствие у главы Белого дома таких возможностей.

Если бы Трамп и его группа могли нечто радикально меняющее ситуацию привнести в боевые действия, ну вот в эту ночь, когда он собирался уничтожить цивилизацию, то он бы это сделал. Вот это свидетельствует только об одном. Он не мог ничего сделать, что радикально меняло бы ситуацию. Удар по энергоресурсам приводил только к удару, ну, энергостанциям, только к удару по таким же энергостанциям и… заводам в королевствах. А, извините, королевства сказали, не, ну, если бы мы понимали, что победа там будет. А так у нас просто все разрушится, и все, и больше ничего не произойдет. Главное, с Ираном ничего не произойдет радикального, что что-то бы поменялось. Но и много других факторов. Поэтому, понимая, что на этом этапе, сейчас, в этот момент, в эту неделю или в этот месяц, он не может радикально изменить ситуацию, ну, он дал по тормозам пояснил эксперт

Тем временем американский лидер обвинил Иран в несоблюдении договоренностей о пропуске судов в Ормузском проливе. По оценке Трампа, Иран неподобающе справляется с обеспечением поставок нефти по Ормузскому проливу.