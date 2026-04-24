Ремчуков: в Иране все пошло не так, как планировали США и Израиль

Ремчуков: война с Ираном пошла не по тому плану, который задумали США и Израиль Ремчуков: в Иране все пошло не так, как планировали США и Израиль

Москва24 апр Вести.Операция США и Израиля в Иране пошла не по плану. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он добавил, что ни США, ни Израиль не получат той победы, о которой они мечтали.

Все пошло не совсем так, как планировал Израиль и Соединенные Штаты Америки. Израиль говорит: "Мы успокоимся, когда будет поменян режим, когда будет изменена доктрина, когда будет изъята возможность производить ядерное оружие". И Трамп пошел по этим пунктам, думая, что он очень легко всего этого добьется. Вот сейчас этого нет, и поэтому вот той окончательной победы, о которой они мечтали, я думаю, они не получат. В результате надо находить какой-то приемлемый компромисс рассказал Ремчуков

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сумму, которую ЕС уже потерял из-за конфликта с Израилем. По ее словам, потери достигли 25 миллиардов евро.