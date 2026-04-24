Москва24 апр Вести.ЕС потерял из-за боевых действий США и Израиля против Ирана 25 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.

Она уточнила, что потери обусловлены ростом цен на энергоресурсы.

За 54 дня с начала конфликта наш счет за закупленные углеродные ресурсы вырос на 25 млрд евро, причем мы не закупили ни на одну молекулу больше. Поэтому мы должны ускорить внедрение альтернативных источников энергии поделилась фон дер Ляйен

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, даже если это приведет к значительному повышению цен на нефть.