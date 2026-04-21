Политолог Блохин: Япония превратится в инструмент США для борьбы с КНР

Москва21 апр Вести.США рассматривают Японию как один из главных инструментов в противостоянии с Китаем. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, усиление военного потенциала Токио, включая решения о поставках вооружений за рубеж, вписывается в стратегию Вашингтона по сдерживанию Пекина.

Понятно, что будет усиливаться милитаризация Японии, она будет переходить на военные рельсы. Вполне возможно, ей даже разрешат иметь собственное ядерное оружие считает эксперт

Он подчеркнул, что Япония остается одним из ключевых союзников США в Азии, где сосредоточено значительное количество американских войск.

Все рассчитано на сдерживание КНР отметил специалист

Блохин добавил, что такая политика формировалась на протяжении десятилетий.

Ранее Япония приняла решение смягчить правила экспорта оружия. Кроме того, она стремится наладить сотрудничество в области безопасности с государствами-партнерами.