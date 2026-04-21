Япония сняла ограничения на экспорт оружия В Японии смягчили правила экспорта оружия

Москва21 апр Вести.Японское правительство пересмотрело ограничения на экспорт военной техники. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что изменения затронули "три принципа передачи оборонного оборудования", фактически сняв ограничения на экспорт вооружений.

Изменения … происходят на фоне стремления правительства премьер-министра Санаэ Такаити, сторонника жесткой линии в сфере национальной безопасности, укрепить оборонную промышленность передает агентство

Отмечается, что Япония также стремится укрепить сотрудничество в области безопасности со странами-партнерами.

Ранее правительство Японии также одобрило законопроект о статусе резервистов. Он направлен на упрощение привлечения резервистов Сил самообороны к службе и на повышение общественного понимания их роли.