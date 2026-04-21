Москва21 апрВести.Японское правительство пересмотрело ограничения на экспорт военной техники. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что изменения затронули "три принципа передачи оборонного оборудования", фактически сняв ограничения на экспорт вооружений.
Изменения … происходят на фоне стремления правительства премьер-министра Санаэ Такаити, сторонника жесткой линии в сфере национальной безопасности, укрепить оборонную промышленностьпередает агентство
Отмечается, что Япония также стремится укрепить сотрудничество в области безопасности со странами-партнерами.
Ранее правительство Японии также одобрило законопроект о статусе резервистов. Он направлен на упрощение привлечения резервистов Сил самообороны к службе и на повышение общественного понимания их роли.