Посольство Японии в РФ: Токио не будет поставлять оружие Киеву

Москва23 апр Вести.Токио не сможет экспортировать оружие на Украину из-за отсутствия необходимых для этого соглашений, заявило посольство Японии в Москве.

В дипмиссии отметили, что поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии противостояния, считаются принципиально невозможными, но допускаются исключения в некоторых случаях.

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи утверждают там

Ранее стало известно, что японское правительство пересмотрело ограничения на экспорт военной техники и оружия. Был снят запрет на экспорт вооружения для укрепления сотрудничества в области безопасности со странами-партнерами.