Москва2 мая Вести.США сокращают военное присутствие в Европе, чтобы сдерживать Китай, рассказал изданию NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Он отметил, что Вашингтон не будет полностью выводить контингент с Запада, чтобы сохранить контроль над этим регионом.

Вывод части американских войск из Германии преподносится под соусом охлаждения отношений Вашингтона с Берлином. Но на самом деле Штаты рассчитывают сократить задействованные ресурсы в Европе и направить эти ресурсы на создание инфраструктуры сдерживания Китая сказал он

Блохин отметил, что основной поток американских военных планируется перебросить в Японию, Южную Корею и, возможно, Таиланд, а также сделать ставку на усиление сотрудничества с Индией. Он указал, что в Японии и Южной Корее уже создается инфраструктура для сдерживания Китая, а страны, связанные с США военно-политическими союзами, будут постепенно окружать Китай военными базами.

По мнению эксперта, численность американских войск в регионах, прилегающих к Китаю, со временем будет расти, а контингент из других частей мира станут последовательно концентрировать именно в приграничных с КНР зонах.

В течение ближайших 6-12 месяцев США выведут из Германии 5 тыс. военных.