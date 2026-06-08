В Китае заявили, что на морские притязания Японии повлияли США

В Китае призвали к бдительности из-за действий Японии В Китае заявили, что на морские притязания Японии повлияли США

Москва8 июн Вести.В Китае объяснили свои опасения из-за намерения Японии и Филиппин о делимитации моря в районе Тайваня. В комментарии ИС "Вести" эксперты указали, что свою роль в этом играют и США.

Проблема в том, что США в спорных морских вопросах всегда занимают сторону тех, кто нарушает суверенные права Китая. Так было при [экс-президенте США Джо] Байдене, но очевидно, что и с [президентом США Дональдом] Трампом все то же самое заявил директор Китайского института исследований Южно-Китайского моря У Шицунь

Научный сотрудник Института мирного развития Китайской академии социальных наук Ян Сяо также отметил американское влияние на активизацию Японии в акватории у восточного побережья Тайваня.

На фоне стратегических корректировок США Япония начала пересматривать ограничения своей пацифистской конституции. Международный порядок, заложенный после Второй мировой войны, подрывается сотрудничеством Японии и Филиппин, что требует особой бдительности всех стран региона и международного сообщества в целом подчеркнул он

Накануне Китай приступил к проведению специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. Целью учений стало утверждение юрисдикции морских административных органов Китая и расширение возможностей патрулирования.