Москва7 июнВести.Специальная морская правоохранительная операция Китая в водах к востоку от Тайваня не приведет к вооруженному конфликту. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По словам Перенджиева, началом морской операции Пекин дает сигнал Японии и Филиппинам, начавшим переговоры о делимитации границ, о намерении жестко отстаивать свои законные интересы – в том числе позицию по Тайваню как неотъемлемой части КНР.
Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений. Сам Китай не настроен на то, чтобы вступать с кем-то в боевые действия. Я думаю, что Япония и Филиппины тем более воздержатся от каких-либо действий, как и СШАсказал он
Политолог также выразил мнение, что Вашингтон после визита президента Дональда Трампа в Китай стремится к более конструктивным отношениям с Пекином. К тому же внимание США в целом сосредоточено на конфликте с Ираном.
Ранее Минтранс КНР сообщил о начале специальной морской правоохранительной операции. Утверждается, что она направлена на утверждение административной юрисдикции Пекина в водах к востоку от Тайваня, усиление глубоководного патрулирования и регулирование судоходства.