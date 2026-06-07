Военный политолог дал прогноз по операции Китая у берегов Тайваня Эксперт: морская операция КНР у берегов Тайваня не перерастет в боевые действия

Москва7 июн Вести.Специальная морская правоохранительная операция Китая в водах к востоку от Тайваня не приведет к вооруженному конфликту. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По словам Перенджиева, началом морской операции Пекин дает сигнал Японии и Филиппинам, начавшим переговоры о делимитации границ, о намерении жестко отстаивать свои законные интересы – в том числе позицию по Тайваню как неотъемлемой части КНР.

Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений. Сам Китай не настроен на то, чтобы вступать с кем-то в боевые действия. Я думаю, что Япония и Филиппины тем более воздержатся от каких-либо действий, как и США сказал он

Политолог также выразил мнение, что Вашингтон после визита президента Дональда Трампа в Китай стремится к более конструктивным отношениям с Пекином. К тому же внимание США в целом сосредоточено на конфликте с Ираном.

Ранее Минтранс КНР сообщил о начале специальной морской правоохранительной операции. Утверждается, что она направлена на утверждение административной юрисдикции Пекина в водах к востоку от Тайваня, усиление глубоководного патрулирования и регулирование судоходства.