Москва7 июнВести.Китай приступил к проведению специальной морской операции в акватории к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Операция, как отмечается, стала ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе, которые, как считает Пекин, нарушают территориальный суверенитет и морские права Китая.
Министерство транспорта организовало специальную операцию по обеспечению соблюдения морского судоходства в восточных водах острова Тайваньпередает агентство
Президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в КНР заявил, что Тайвань принадлежит Китаю согласно Уставу ООН.
Между тем в мае стало известно, что США приостановили возможную продажу Тайваню оружия на 14 млрд долларов, чтобы убедиться, что у американских сил достаточно вооружения для ведения операции против Ирана.