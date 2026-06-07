КНР начала специальную морскую операцию к востоку от Тайваня

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня КНР начала специальную морскую операцию к востоку от Тайваня

Москва7 июн Вести.Китай приступил к проведению специальной морской операции в акватории к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Операция, как отмечается, стала ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе, которые, как считает Пекин, нарушают территориальный суверенитет и морские права Китая.

Министерство транспорта организовало специальную операцию по обеспечению соблюдения морского судоходства в восточных водах острова Тайвань передает агентство

Президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в КНР заявил, что Тайвань принадлежит Китаю согласно Уставу ООН.

Между тем в мае стало известно, что США приостановили возможную продажу Тайваню оружия на 14 млрд долларов, чтобы убедиться, что у американских сил достаточно вооружения для ведения операции против Ирана.