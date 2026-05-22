США поставили на паузу возможную поставку Тайваню оружия из-за войны с Ираном Пентагон приостановил возможную поставку Тайваню оружия на $14 млрд из-за Ирана

Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты приостановили возможную продажу Тайваню оружия на 14 млрд долларов, чтобы убедиться, что у Вооруженных сил США достаточно вооружения для ведения операции против Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что поставки американского оружия за рубеж продолжатся, когда администрация президента США Дональда Трампа посчитает это целесообразным.

Сейчас мы делаем паузу, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые боеприпасы для [операции] "Эпическая ярость" сообщил Ханг Као на слушаниях в Сената Конгресса США

Ранее Трамп заявил, что откладывает свое решение по поставкам американского оружия Тайваню на сумму порядка 12 миллиардов долларов. При этом американский лидер подчеркнул, что его визит в Китай не повлиял на политику Белого дома в отношении Тайваня.

Он также обратился к Китаю и Тайваню с призывом "остудить пыл".