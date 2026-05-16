Трамп призвал КНР и Тайвань "остудить пыл" Трамп призвал Китай и Тайвань "немного остыть"

Москва16 мая Вести.Президент США Дональд Трамп обратился к Китаю и Тайваню с призывом "остудить пыл".

Соответствующее высказывание он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Тайваню было бы очень разумно немного остыть сказал американский лидер

Аналогичную рекомендацию Трамп высказал и в отношении Китая. Он добавил, что США не хотели бы воевать с КНР ради независимости Тайваня.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И заявил, что страны Запада продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня. По мнению Лаврова, это усиливает напряженность не только вокруг Тайваня, но и в районе Южно-Китайского моря, а также на Корейском полуострове.