Президент Сербии: Тайвань китайский в соответствии с Уставом ООН - и точка

Москва31 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в КНР заявил, что Тайвань принадлежит Китаю согласно уставу Организации объединенных наций (ООН), отметив, что этот вопрос закрыт и является внутренним делом Пекина.

Вучич посещал Китай с государственным визитом 24-28 мая.

Тайвань - это внутренний китайский вопрос, он принадлежит Китаю в соответствии с Уставом ООН. Точка сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN

Помимо этого, в ходе своего визита в Пекин Вучич договорился об инвестициях в сербскую экономику на 953 миллиона евро.

Как ранее сообщал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью, Евросоюз усиливает давление на Сербию, чтобы республика прекратила сотрудничество с Китаем, однако это невозможно.