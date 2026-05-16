Москва16 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что собирается посетить Китай через несколько дней после визита российского лидера Владимира Путина.

Вучич в субботу выступил с обращением к гражданам.

…Вижу, что президент Путин едет в КНР 19-20 мая, это анонсировано​​​. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином

сказал сербский лидер

По его словам, пока власти Сербии ждут от Китая окончательного подтверждения.

Вучич подчеркнул, что считает исключительной честью нанести официальный визит в КНР после Путина и президента США Дональда Трампа.

Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Визит Трампа в Пекин состоялся 13-15 мая.