Белый дом подтвердил приземление самолета Трампа в США после визита в Китай

Москва16 мая Вести.Президент США Дональд Трамп завершил официальный визит в Китай, борт главы государства уже приземлился на территории Соединенных Штатов.

Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.

Президент США сошел с борта номер один на базе Эндрюс после исторического государственного визита в Китай сказано в комментарии

Пресс-служба действующей американской администрации также опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент прибытия Трампа и его выхода из воздушного судна.

Визит политика в Китай проходил с 13 по 15 мая. В рамках поездки состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который также назвал этот визит Трампа историческим.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что откладывает ранее принятое решение поставить Тайваню оружие американского производства на сумму порядка 12 миллиардов долларов.