Вучич назвал предстоящую поездку в Китай венцом карьеры Вучич назвал предстоящий визит в Китай самым значимым в карьере

Москва16 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает предстоящий визит в Китай венцом своей карьеры.

В субботу в обращении к гражданам сербский лидер сообщил, что планирует в предстоящие дни активную внешнеполитическую деятельность: съездит в Азербайджан, а потом совершит визит в Китай.

…Для меня, как для политического ветерана, опытного человека, …это венец моей карьеры и, вероятно, самый значимый визит, не для меня лично, а для граждан Сербии сказал Вучич, его слова приводит местное издание Kurir



Он добавил, что в отношениях между Китаем и Сербией за последние годы произошли важные изменения: сербский экспорт в Китай вырос в 330 раз, а в Сербии появились 37 китайских заводов.

В субботу Вучич рассказал, что собирается через несколько дней посетить Китай. По его словам, пока власти Сербии ждут от Китая окончательного подтверждения. Он отмечал, что считает исключительной честью нанести официальный визит в КНР после российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.