Вучич: Сербия будет развивать с Азербайджаном военные и энергетические проекты

Москва17 мая Вести.Сербия и Азербайджан договорились развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и совместные проекты в энергетике. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вучич отметил, что стороны намерены расширять взаимодействие в сфере ВТС, включая уже реализуемые проекты и новые направления сотрудничества. Он подчеркнул, что партнерство может привести к росту товарооборота между странами.

Считаю, что в военно-техническом сотрудничестве мы можем добиться еще более значительного прогресса по сравнению с тем, чего мы уже достигли, а именно, соглашениями по нашим [самоходным артиллерийским установкам] "Нора" и некоторыми другими проектами сказал Вучич журналистам

Отдельно он отметил развитие энергетических инициатив. В частности, речь идет о планах строительства газотурбинной электростанции мощностью около 500 МВт в районе города Ниш. Запуск объекта может реализоваться к 2030 году.