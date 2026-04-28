Вучич заявил о планах Сербии заключить сделку с Украиной о поставке удобрений Вучич: Сербия планирует соглашения с Украиной по поставкам удобрений

Москва28 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении Белграда заключить с Киевом договоренности по поставкам удобрений для нужд аграрного сектора. Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям. Мы пытаемся обеспечить фермеров удобрениями, но проблем очень много отметил Вучич

Президент Сербии отметил, что "ситуация в мире становится все сложнее". Вучич отметил, что поиск альтернативных поставщиков удобрений и топлива становится для Белграда критически важным.

Он также указал на сохраняющиеся высокие цены на нефть, в связи с чем власти Сербии приняли решение снизить акциз на топливо на 25%.

Ранее сообщалось, что Сербия может лишиться финансирования ЕС из-за связей с Россией.