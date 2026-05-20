Вучич обсудил с Зеленским соглашение о свободной торговле Сербия и Украина обсудили договор о зоне свободной торговли

Москва20 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле. Об этом Вучич написал в соцсетях.

По словам президента, беседа касалась двусторонних отношений государств, экономического сотрудничества и европейского курса Сербии и Украины.

Сербский лидер также заявил, что 21 мая Белград посетит украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Ранее стало известно, что поставки продукции военного назначения на Украину из Сербии продолжаются. Они осуществляются через третьи страны.