Вучич рассказал о диалоге с вице-премьером Украины о евроинтеграции

Москва21 мая Вести.Между президентом Сербии Алексадром Вучичем и вице-премьером Украины Тарасом Качкой состоялся диалог о вступлении государств в состав Европейского союза, а также о развитии проекта Вертикального газового коридора. Об этом рассказал глава республики.

Вучич поделился итогами беседы с Качкой в соцсетях.

Открытый и содержательный разговор с вице-премьером Украины об укреплении двусторонних отношений, европейском пути наших стран и дальнейшем развитии сотрудничества в сферах взаимного интереса написал сербский лидер

Президент Сербии подчеркнул важность вопросов энергетической безопасности и необходимость развития Вертикального газового коридора.

Ранее Вучич также поделился в социальных сетях, что поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они обсуждали соглашение о свободной торговле между странами.