Москва4 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава киевского режима Владимир Зеленский провели встречу в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев открыт к конструктивному диалогу с Братиславой, а также заинтересован в развитии двусторонних отношений.
Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо... Мы обсудили сотрудничество в различных сферахнаписал Зеленский
Глава киевского режима добавил, что в ходе беседы обсуждался обмен визитами в Киеву и Братиславу, а также вступление Украины в Европейский союз.
Ранее Фицо и Зеленский провели телефонный разговор. По словам главы словацкого правительства, между сторонами существуют разногласия по некоторым вопросам.