Фицо и Зеленский провели встречу в Армении

Фицо и Зеленский встретились в Ереване Фицо и Зеленский провели встречу в Армении

Москва4 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава киевского режима Владимир Зеленский провели встречу в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев открыт к конструктивному диалогу с Братиславой, а также заинтересован в развитии двусторонних отношений.

Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо... Мы обсудили сотрудничество в различных сферах написал Зеленский

Глава киевского режима добавил, что в ходе беседы обсуждался обмен визитами в Киеву и Братиславу, а также вступление Украины в Европейский союз.

Ранее Фицо и Зеленский провели телефонный разговор. По словам главы словацкого правительства, между сторонами существуют разногласия по некоторым вопросам.