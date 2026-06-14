Фицо заявил, что пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом

Фицо пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом Фицо заявил, что пригласит Мадьяра посетить Словакию с официальным визитом

Москва14 июн Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится с венгерским коллегой Петером Мадьяром в ходе саммита Евросоюза и пригласит его посетить Братиславу с государственным визитом.

Он подчеркнул, что визит премьера Венгрии в соседнюю страну является "обычной традицией".

По словам Фицо, он будет "рад с ним лично познакомиться и обменяться рукопожатиями" на полях саммита ЕС в Брюсселе, однако отметил, что "неподготовленная короткая встреча в Брюсселе подойдет для решения вопросов двусторонней словацко-венгерской повестки".

Я снова приглашу венгерского премьер с официальным визитом посетить Словакию и буду терпеливо ждать сказал Фицо в ходе видеообращения в Facebook (запрещена в РФ)

Помимо этого словацкий премьер сообщил, что встретится со своим венгерским коллегой на саммите Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия - V4).

Ранее Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы закрепить соглашение о возвращении прав венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.